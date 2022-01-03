شاهد .. تعرف على الفيلم الوحيد الذي يتألم الزعيم عادل إمام بسببه حتى اليوم.. ويتمنى حذفه من حياته وتاريخه الفني بشكل عام؟

انت الان تتابع خبر تعرف على الفيلم الوحيد الذي يتألم الزعيم عادل إمام بسببه حتى اليوم.. ويتمنى حذفه من حياته وتاريخه الفني بشكل عام؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

يُعد الزعيم عادل إمام أطول النجوم عمرًا من حيث تواجده على الشاشة وساحة النجومية، واستطاع أن يغيّر جلده الفني أكثر من مرة، وأن يظل على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا .



قدم الزعيم قرابة 200 عمل بين السينما والمسرح والدراما ولم يندم سوى على فيلم واحد، ففي أكثر من حوار صحفي قال الفنان عادل إمام إنه نادم على دوره في فيلم

“سيد درويش” الذي قدم فيه دور “صبي العالمة” مع الفنان كرم مطاوع، موضحًا أنه يتمنى لو عاد الزمن للخلف حتى لا يقوم بعمل هذا الدور الذي يراه سقطة في تاريخه.

أحدث ظهور للزعيم على السوشيال ميديا من ناحية أخرى، نشر الفنان المصري الكبير عادل إمام، صورة جديدة له على صفحته الرسمية

الموثقة بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» حيث ظهر الزعيم الكبير بإبتسامته المعهودة مرتديًا قميصًا أنيقًا.

ونالت صورة الزعيم إعجاب متابعيه من كل مكان. وانهالت مجموعة كبيرة من تعليقات جمهوره ومحبيه، مؤكدين أن ملامحه لم تتغير كثيرًا رغم البعد عن الإعلام ومنصّات التواصل الإجتماعي فترةً طويلة .



الزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا – الصورة من حسابه الموثق على فيسبوك وقد سبق وطمأن المنتج عصام إمام جمهور الفنان الكبير عادل إمام على صحته،

نافيًا كل الأخبار التي ترددت عن تدهور حالته الصحية وتفكيره في الإعتزال. وعبّر عصام إمام عن انزعاجه من انتشار أخبار عن تدهور الحالة الصحية لشقيقه وسفره إلى الساحل الشمالي وبقائه هناك بمفرده،

مؤكدًا أنها كلها أخبار غير صحيحة مؤكدًا أنه بخير ويعيش حياته بطريقة طبيعية مع أسرته وأحفاده ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة، مطالبًا الصحفيين

والإعلاميين التأكد من أي خبر قبل نشره وعن فكرة الاعتزال أكد أن هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس هناك فكرة يدرسها الآن وهي فيلم “الواد وأبوه” الذي سيجمعه بإبنه محمد إمام وسيكون من إخراج إبنه رامي إمام، مشيرًا إلى أنهم لا زالوا في مرحلة دراسة الفكرة.