شاهد .. اتفرج ..النجمة دنيا سمير غانم تكسر الحداد على والديها بهذه الصورة الرومانسية.. مع زوجها الاعلامي رامي رضوان.. ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج ..النجمة دنيا سمير غانم تكسر الحداد على والديها بهذه الصورة الرومانسية.. مع زوجها الاعلامي رامي رضوان.. ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

وثّقت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان ظهورهما معا في رحلة سفاري بمدينة الفيوم في مصر.



ويبدو أن دنيا سمير غانم بدأت في محاولة الخروج من الحالة النفسية التي رافقتها طيلة الفترة الماضية بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز بسبب فيروس كورونا.

ونشرت الفنانة المصرية عدة صور لها على حسابها بإنستغرام كشفت عن أنشطتهما خلال الإجازة،

ومنها رحلة سفاري وتزلج على الرمال وزيارة وادي الحيتان وغيرها من المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها مدينة الفيوم.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصور بالقول: ”يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم مصر.. الفيوم“.

وتفاعل رواد السوشال ميديا مع الصور التي نشرتها دنيا،

لا سيما وأنها توثق الظهور الأول لها بعد حالة الحداد على والديها، والظهور الأول لها في مناسبة غير متعلقة بوالديها.