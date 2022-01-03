شاهد .. اجابه صاعقه وغير متوقعه من الفنانة آثار الحكيم .. (رفضتي تتباسي من عادل إمام.. ليه؟)

انت الان تتابع خبر اجابه صاعقه وغير متوقعه من الفنانة آثار الحكيم .. (رفضتي تتباسي من عادل إمام.. ليه؟) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد اعتزالها الفن خرجت الفنانة آثار الحكيم ببعض التصريحات التي خلقت العـداء بينها وبين عدد من زملائها.

رغم أن الفنانة المصرية آثار الحكيم عملت مع الفنان عادل إمام لأكثر من مرة إلا أنها انتقدته وهاجمته عندما قال إنه لا يسمح لابنته وزوجته بالعمل في الفن وتقبيل رجال.

وقتها اتهمته آثار بأنه لا يحترم زميلاته الفنانات، وذكرت آثار ما حدث عندما عملت معه في فيلم «النمر والأنثى».

وخلال لقاء تلفزيوني قديم مع صفاء أبو السعود وردها سؤال من متصل حول رفضها مشهد قبلة مع عادل إمام، فأكدت ذلك وقالت إنها رفضت وقتها تقبيل الزعيم، وصممت أن يؤخذ المشهد بطريقة تخدع المشاهد وتوهمه بحدوث قبلة كرد على تصريحاته السابقة.