شاهد .. مودل جيجي تصعق الكل و تستعرض تفاصيل جسدها بملابس ضيقة جداً اظهرت المستور!!

انت الان تتابع خبر مودل جيجي تصعق الكل و تستعرض تفاصيل جسدها بملابس ضيقة جداً اظهرت المستور!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​مودل جيجي​ أو المعروفة بباربي نجد مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فور إنتهاءها من ممارسة الرياضة.

جيجي صمت المتابعين بظهرها بملابس رياضية ضيقة جداً، فصلت جسمها بشكل واضح وبدت أعضاءها التناسلية كما هي.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الفيديو معبرين عن صدمتهم من تصرفها معتبرين أنها دائماً ما تحاول تخطي الحدود وإثارت الجدل حولها وذلك بهدف الشهرة فقط.

وكانت قد إستعرضت جيج وشمها الذي حصلت عليه مؤخراً على منطقة الفخذ بطريقة جريئة جداً.