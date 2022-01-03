شاهد .. تصريحات نارية اثارت جدلاً واسعًا..الفنانه شيرين عبد الوهاب: عايزة أخلف تاني وانا عندي عفاريت في بيتي .. لن تصدق ذلك؟

انت الان تتابع خبر تصريحات نارية اثارت جدلاً واسعًا..الفنانه شيرين عبد الوهاب: عايزة أخلف تاني وانا عندي عفاريت في بيتي .. لن تصدق ذلك؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، في ليلة رأس السنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، برفقة بناتها، وقد كشفت فيه الفنانة عن عدة تصريحات النارية.



وتحدثت شيرين عن أمنياتها التى لم تحقق،قائلة إنها تتمنى أن تنجب مرة أخرى، أما من الناحية الفنية فكشفت أنها تتمنى ان تحصل على الاوسكار.

أما عن الشخصية التى تمنت ان تكون مثلها، فكشف شيرين عبد الوهاب ان تلك الشخصية هي اللاعب الدولي محمد صلاح.



وتابعت: “عندي شوية عفاريت في البيت حلوين ومصاحبهم، الحاجة تبقى قدام عيني حالا وفجأة مش موجودة،

وأول ما ابتدي أرحب بيهم وأدلعهم ألاقي الحاجة، بسمع حاجات بتناديلي، وأقول حاضر جاية أهو.. مش بروح لكن برد السلام، مش بخاف منهم”.

وعلّقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على حلاقة شعرها حيث قالت “إحساس حلو أوي، بغسل دماغي 8 مرات وكل ما الصابون يخلص بحط تاني، يا بختهم ولاد اللذينة مرتاحين، وهو كل ما يطول بحلقه تاني”.



وأضافت: “ربنا يجبر بخاطر كل الناس ويستر عرض كل الولايا ويشفي كل مريض ويشفي مرضى السرطان”.

وتابعت: “المحنة التيب مريت بيها كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر على الإطلاق إحنا لا نقل أنوثة عن أي ست”.



كما أشارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى عدم إيجادها للشخص القادر على احتوائها وفهمها ويستطيع قراءة ما بداخلها.

وقالت شيرين : “مفيش ولا شخص بيفهمني من غير لما أتكلم لأني بقيت شوية غامضة”.

وأردفت “عايزة أقدم شيرين 2025 بشكل كوميدي مختلف ومميز، كل شهر واسبوع ويوم عايزة أقدم أغنية لأني جعانة غناء،

وحابة الجرعة تكون لذيذة عند الناس ونبسط الناس، وعايزة أعمل أغنية من ريحة الحبايب زي “بتونس بيك”.