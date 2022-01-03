شاهد .. (سيحدث قريباً لا محالة في الأردن والكويت والإمارات وهذه الدولة العربية بعد أيام !) .. توقعات ميشال حايك الجديدة تفـزع الجمهور!

انت الان تتابع خبر (سيحدث قريباً لا محالة في الأردن والكويت والإمارات وهذه الدولة العربية بعد أيام !) .. توقعات ميشال حايك الجديدة تفـزع الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعاد رواد مواقـ.ع التواصل نشر و مشاـ.ركة تنبـ.ؤات للفلكي اللبناني ميشال حايك خلال بث نقلته قنـ.اة MTV اللبنانـ.ية عن تنبؤات العام 2021 وما سيحدث بعد أيام.

ورأى حايك "انكـ.فاء واعـ.تكافـ.ت في أفـ.ق اللـ.واء عـ.باس ابراهـ.يم ومهـ.مة تكـ.لف له بالمستـ.حيلة"

وتوقع "فكفـ.كة في مسـ.لسل العـ.قوبات التـ.ي طالـ.ت ولـ.م تتطـ.ال بعد رئيـ.س التـ.يار الوطنـ.ي الحـ.ر جبـ.ران باسـ.يل"، وأـ.ضاف "كلام كـ.بير جدا لباسـ.يل ومواقـ.ف تخلـ.ط أوراق رئاسـ.ة الجمهـ.ورية".وتحـ.دّث عن "خبر سيـ.صدر عن الرئاسـ.تين الأولى والثاـ.نية البعض سيـ.راه بشـ.رى سـ.ارة والآخـ.رون وجه شـ.ؤم".

وقال إن رئيس الجمهـ.ورية اللبنانية ميشـ.ال عون "سيشطـ.ف الدرج" من رأسـ.ه الى أسـ.فله، وسنـ.رى شخصيـ.ة من ذوي الـ.حاجات الخـ.اصة في قلب الحـ.ـ.كم في لبنـ.ان والجحـ.يم سيشـ.رع ابوابه لماـ.لية لبنان".وتوقع أن "يلعب رجل الأعـ.مال بهـ.اء الحرـ.يري دورا أكبر في لـ.بنان وأن صوت اذاعـ.ة بيروت انـ.ترناشـ.انول سـ.يرتفع اكثر وأكثر".

وتوقـ.ع حايك موعـ.ـ.د الكشـ.ف عن المسـ.تور حول انفجـ.ار مـ.رفأ بيـ.روت ومن يقـ.ف خلـ.فه.

توقعات ميشال حايك عن باقي الدول العربية:

السعودية:

ولفت الى أن ماء زمزم يخـ.طف الأـ.ضواء بحـ.دث استثـ.نائي في العالم.وبين أن بن سلـ.مان يصـ.ارع المـ.وج، الذي يواجـ.ه المملكة العربية السعـ.ودية