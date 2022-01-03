شاهد .. فيروسات وانفجارات كارثية .. تنبؤات الفلكيه الشهيرة (ليلى عبداللطيف) تفجر الرعب في قلوب الجمهور وتتوقع ما سيحدث في وعمان والكويت وهذه الدولة العربية خلال الشهرين القادمين؟

انت الان تتابع خبر فيروسات وانفجارات كارثية .. تنبؤات الفلكيه الشهيرة (ليلى عبداللطيف) تفجر الرعب في قلوب الجمهور وتتوقع ما سيحدث في وعمان والكويت وهذه الدولة العربية خلال الشهرين القادمين؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتوالى مفاجأت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتنبؤاتها المثيرة للجدل بالتوازي مع صدق تنبؤاتها بانفجار بيروت وتفشي فيروس كورونا لتطلّ علينا هذه من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي،

لتخصّ متابعيها وقرائها في اليمن قرأت مستقبل طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبؤ بمستقبله وقراءاة ما تخفي له الايام من مفاجأت ومن هُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف خلال 2020 الذي خصت فيها اليمن.

وتحدثت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف عن الطفل اليمني عبدالله سبيعيان الناجي الوحيد من اسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظة مأرب.

وتوقعت ليلى عبداللطيف ان يصبح الطفل قائدا في غضون اشهر رغم صغر سنه، إلا انها لم تفصح عن اقدامه على الانتقام من خصومه.

وفي قراءة اقرب ما تكون إلى التأمل في صورته قالت عنه: ” عيناه تخفي سرا عظيما “.

واضافت ” النجوم ستقف إلى جانبه نهاية 2020 ليبلغ مبلغا عظيما قبل نهاية العام”

وتابعت ” ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفلك تخبئ له أنباء سارة”.

والتوقعات التي سوف تشهدها بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، ان المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية