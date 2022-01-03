شاهد .. لن تصدق.. ماالسر الخطير الذي أخفته دلال عبد العزيز عن زوجها سمير غانم وحينما علم به اصيب بالصدمة وفقد القدرة على النطق تماماً؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. ماالسر الخطير الذي أخفته دلال عبد العزيز عن زوجها سمير غانم وحينما علم به اصيب بالصدمة وفقد القدرة على النطق تماماً؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

مر الكثير من الوقت على رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بعد معاناة مع المرض

وفي تصريحات سابقة قالت دلال عبدالعزيز،

زوجة الفنان الراحل سمير غانم، في تصريحات سابقة إنها أخفت خبر وفاة صديق عمره جورج سيدهم عنه ساعات عدّة، حتى علم بالخبر من طريق إحدى الصحافيات فأُصيب بالصدمة، ولم ينطق بعدها.

وحينها كشفت دلال عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية عن أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عن سمير غانم، نظراً للعلاقة القوية والطويلة التي جمعت بينهما، مشيرة إلى أن الراحل هو أحد رموز المسرح المصري،

ومن المصادفة الغريبة أنه رحل في اليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 27 آذار، مؤكدة أنه من اكتشفها العام 1980، لذا لا تستطيع نسيان الجملة التي قالها لها خلال أول عمل لها بأن الفن ليست به واسطة، وأنها لو ممثلة جيدة ستفرض نفسها.



وذكّرت عبدالعزيز بأنها قدّمت معه في التسعينيات مسرحية "حب في التخشيبة"، وكانت نقلة مسرحية كبيرة في حياتها المهنية.

وأذاعت عبد العزيز سرّاً بأن الراحل جورج سيدهم لم يعلم برحيل الفنانة نادية لطفي حتى رحيله، حيث لم يستطع أحد أن يخبره برحيلها نظراً لعلاقته القوية بها، وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة.



وغيب الموت الفنان المصري جورج سيدهم في مارس العام الماضي عن عمر يناهز الـ 82، بعد صراع مع المرض طيلة السنوات الأخيرة.

وتوفي سمير غانم في 20 من مايو الماضي في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا ولحقت به دلال عبد العزيز بعد 79 يوماً.