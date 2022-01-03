شاهد .. اتفرج..لأول مرة إبنة الفنان تامر حسني..تالية تخطف الأنظار وتسحرها.. بظهورها الناعم وجمالها الطفولي.. لن تصدق أن هذا الجمال موجود على الأرض؟

انت الان تتابع خبر اتفرج..لأول مرة إبنة الفنان تامر حسني..تالية تخطف الأنظار وتسحرها.. بظهورها الناعم وجمالها الطفولي.. لن تصدق أن هذا الجمال موجود على الأرض؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول محبين الفنان المصري تامر حسني، صورة حديثة لزوجته المغربية بسمةبوسيل، تظهر فيها برفقة ابنتهما الكبرى (تالية).

بسمة ظهرت تحتضن ابنتها في الصورة، وارتدت الطفلة ملابس المدرسة، ولم يظهر وجهها.

كان نجم الجيل تامر حسني، تزوج في عام 2012 من بسمة بوسيل؛ وأقنعها باعتزال الغناء بعدما اشتهرت بحبها للغناء ومشاركتها في برنامج (ستار أكاديمي).

رُزق الثنائي بمولودتهما الأولى (تاليا)، يوم 4 مايو 2013، وفي 3 مايو 2015 رزقا بمولودتهما الثانية (أمايا)، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، رزقا بمولودهما الثالث (آدم).