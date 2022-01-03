شاهد .. ولدت في تاكسي وتزوّجت مرتين وأخفت زواجها من أحدهم لـ 15 سنة وقاطعت السورية رغدة لسنوات وسر كبير في علاقتها بـرأفت الهجان!. فمن تكون؟!

انت الان تتابع خبر ولدت في تاكسي وتزوّجت مرتين وأخفت زواجها من أحدهم لـ 15 سنة وقاطعت السورية رغدة لسنوات وسر كبير في علاقتها بـرأفت الهجان!. فمن تكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة يسرا واحدة من نجمات العصر الذهبي التي استطاعت بموهبتها أن تحجز مكانًا لها ضمن عمالة الفن داخل تاريخ السينما والدراما المصرية.

وفي هذا المقال نذكر أهم المعلومات عن الفنانة المصرية القديرة يسرا، وعن أهم المحطات التي مرت بها خلال حياتها الخاصة والفنية الممتدة حتى الآن.

يسرا هي ممثلة مصرية اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم، ولدت في 10 مارس 1955، واشتهرت بين عائلتها باسم “يسرا” ليصبح اسمها الفني.

تعشق يسرا الفن، نجحت في وضع بصمتها في هذا العالم فأصبحت من أشهر الفنانات بالعالم العربي، حظها من ذهب فكانت السينما رفيقتها منذ الولادة وحتى صعودها لسلم المجد في هذا العالم.كشفت الفنانة المصرية القديرة يسرا، عن علاقة ولادتها بالسينما، في إحدى لقاءاتها بقولها: “والدتي كانت في السينما وبعد انتهاء فيلم لحن الوفاء شعرت بآلام المخاض”.

وتابعت الفنانة المصرية يسرا روايتها: “فاستقلت التاكسي للذهاب إلى المستشفى لكنها ولدتني قبل أن تصل إلى المستشفى”.

يسرا وعلاقتها بـ”رأفت الهجان”

تربط الفنانة يسرا علاقة قوية بمسلسل “رأفت الهجان” فبجانب مشاركتها في هذا العمل إلا أنها كشفت عن سر لم تكن هي تعلمه من قبل.

وتمثل هذا السر في أن عمها محمد نسيم ضابط المخابرات الحقيقي، وهو الذي ظهرت قصته بالمسلسل من خلال “نديم قلب الأسد”.

وقالت يسرا عن هذا السر: “عاتبت عمي بعد لما عرفت، قولتله مش كنت تقولي، قالي لأ مينفعش، لكن أنا فخورة بعمي جدًا، لأن عمي لما يكون في جهاز قوي وليه دور وطني عظيم يخليني فخورة جدًا”.

طفولة صعبة وأب قاسي

عانت الفنانة المصرية يسرا في طفولتها ويرجع ذلك لانفصال والديها حيث انتقلت حينها للعيش مع والدها الذي وصفته بـ الأب القاسي.وأوضحت الفنانة يسرا أن والدها حرمها من والدتها لمدة 7 سنوات، والتي قضتهم معه، حيث كان يضربها ويعنفها من أقل شيء.

وأكدت الفنانة يسرا على قسوة قلب والدها، أنه في بلاتوه التصوير بعد أول قبلة قامت بها خلال فيلم “ألف بوسة وبوسة” مع الفنان حسين فهمي، جاء وصفعها أمام الجميع وكادت تعتزل الفن بسبب ذلك.

أزواج يسرا.. أحدهما أخفت زواجها منه لـ 15 عامًاتزوّجت الفنانة المصرية يسرا مرتين، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولكن زواجهما لم يدم طويلًا حتى أعلنت انفصالها عنه.

وتزوّجت يسرا للمرة الثانية من رجل الأعمال المصري خالد صالح سليم، نجل الفنان صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم سرًا لمدة 15 عامًا.

وظلّت الفنانة المصرية يسرا محتفظة بسر زواجها من خالد صالح سليم، لمدة 15 عامًا وكانت تنفي دائمًا كونها مرتبطة حتى أن توفى الممثل صالح سليم لتعلن عن زواجها من نجله.

يسرا والمسرح

ونجحت الفنانة المصرية يسرا أيضًا في صعود خشبة المسرح، فشاركت في مسرحية “بداية ونهاية”، ومسرحية “كعب عالي”، ومسرحية “لما بابا ينام”.