شاهد .. لن تصدق سبب القطيعة بين رجاء الجداوي وخالتها تحية كاريوكا .. مفاجأة غير متوقعة!.

انت الان تتابع خبر لن تصدق سبب القطيعة بين رجاء الجداوي وخالتها تحية كاريوكا .. مفاجأة غير متوقعة!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في 6 سبتمبر عام 1938، واسمها الحقيقي "نجاة علي سيد الجداوي"، وكان والدها من كبار الأعيان بمدينة الاسماعيلية وانفصل عن والدتها وهي طفلة صغيرة.

وكانت العلاقة بين الراقصة والفنانة تحية كاريوكا والفنانة رجاء الجداوي، لفترة طويلة استثنائية، خاصة أن تحية هي خالة رجاء التي كانت تعيش بصحبتها منذ صغرها.

كما كانت كاريوكا تعتبر الجداوي، بمثابة ابنتها، حتى اشتعل الخلاف بينهما بعد ترك الأخيرة لمنزل خالتها.

ورغم النجومية التي حققتها تحية كاريوكا في عالم الفن، وصارت واحدة من أهم النجمات على مدار التاريخ، إلا أن ذلك المجال الذي كان سببا في شهرتها كان السبب أيضا في توتر علاقتها برجاء الجداوي.

وروت رجاء الجداوي في لقاء تلفزيوني أنها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها تركت خالتها تحية كاريوكا، من أجل العيش بصحبة والدتها.

وقالت إنها كانت ترى أن والدتها في احتياج لها أكبر من خالتها، وهو ما تسبب في صدمة لتحية كاريوكا التي تولت تربية رجاء منذ أن كان عمرها 3 سنوات.

وأوضحت الفنانة رجاء الجداوي أن خالتها الفنانة تحية كاريوكا لم تكن تخطط أبدا لعملها في مجال الفن، حيث كانت تهتم بتعليمها بشكل كبير، وترى أنه سيكون لها شأن مختلف بعيدا عن الفن.

وأثناء تواجد رجاء الجداوي بصحبة والدتها، ذهبت في يوم من الأيام لشراء هدية لها، لكنها فوجئت بشخص يقف خلفها، ويخبرها بأنه يبحث عن فتاة في عمرها من أجل فيلم "غريبة" الذي شاركت في بطولته إلى جوار نجاة الصغيرة وأحمد مظهر وأحمد رمزي.

وقتها ذهبت الجداوي إلى والدتها وأخبرتها بالأمر، ثم توجهت إلى الاختبارات، إلا أن الفيلم تم تأجيله في ذلك التوقيت، وحينما علمت تحية كاريوكا بالتحاق رجاء بالفن غضبت بشدة.

وظلت رجاء بعيدة عن خالتها لأربع سنوات، غير أن قصة حب من نوع خاص نشأت بين الثنائي بعدما عادت إليها مرة أخرى.

واعتبرت رجاء الجداوي أن تواجد أي شيء جيد في حياتها يرجع إلى خالتها تحية كاريوكا.