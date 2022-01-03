شاهد .. حماتي بتعايرني بحاجة في جسمي ما شافهاش اي حد غير جوزي.. اتفرج مبروك عطية يضرب بإيده من هول الصدمة؟ فيديو

انت الان تتابع خبر حماتي بتعايرني بحاجة في جسمي ما شافهاش اي حد غير جوزي.. اتفرج مبروك عطية يضرب بإيده من هول الصدمة؟ فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

أثار سؤال غريب من سيدة للدكتور مبروك عطية، أستاذ العلوم الدينية، صدمته وعبر عن أسفه.

وقالت السيدة إن حماتها عايرتها بشيء في جسمها ما شافهاش غير جوزها، الامر الذي تسبب بانفعال مبروك عطية، وقال إن ما فعله الزوج أمر مهين.

وأضاف: الدين مش صلاة ركعتين ولا صيام يومين، والنبي بعث ليتم مكارم الأخلاق، وليس من الأخلاق أن يصف زوج لأمه أو أخته أو صديقه ما يخفيه جسدها.

وقال إن ذلك يفتح باب المعايرة، ضارباً يداً بيد من الأسف، مؤكداً: خيبة ناقعة.