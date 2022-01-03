شاهد .. اختبر ذكائك وقوة تركيزك .. هذا الطفل فنان شهير حفيد صلاح ذو الفقار وتزوج من إبنة حسين فهمي وميرفت أمين والمفاجأة في علاقته بالزعيم عادل إمام .. من هو؟

انت الان تتابع خبر اختبر ذكائك وقوة تركيزك .. هذا الطفل فنان شهير حفيد صلاح ذو الفقار وتزوج من إبنة حسين فهمي وميرفت أمين والمفاجأة في علاقته بالزعيم عادل إمام .. من هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادة ما يحب الفنانين والفنانات مشاركة صورهم النادرة في مراحل عمرية مختلفه مع جمهورهم، ومن بينهم الفنان الشاب “شريف رمزي” ابن المنتج الراحل محمد حسن رمزى، الذي فتح صندوق ذكرياته ونشر صورته وهو طفل بصحبة أمه.

وتفاعل جمهوره ومحبيه مع تلك الصورة بشكلٍ كبير. كما تداول نشطاء مواقع “السوشيال ميديا” تلك الصورة النادرة بكثافه على كافة المنصّات.ولاقت تلك الصورة إعجابا كبيرا وعدد هائل من التعليقات التي أكدت أن الفنان رغم طفولته إلا أنه كان يمتاز بجاذبية ووسامة كبيرة، وأكدوا أنه يُشبه والدته بشكل كبير كما أكدوا أن ملامحه لم تتغير كثيرًا بمرور الزمن.

الفنان شريف رمزي، من مواليد 1 يناير عام 1982، درس الفنون الجميلة بجامعة حلون، دخل المجال الفني عام 2001 حيث قدمته الفنانة والمنتجة (إسعاد يونس) لأول مرة في فيلم (أسرار البنات) ليقوم بدور شاب في سن المراهقة، وحقق نجاحاً كبيراً من خلاله كما أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً أيضاً وحصل على العديد من الجوائز، توالت أعماله الفنية بعد ذلك. وينطلق بعدها فى عالم السينما.

شارك الفنان الشاب شريف رمزي في عدة أعمال يُعد أشهرها فيلم (من نظرة عين، عجميستا، ألوان السما السابعة، سمير وشهير وبهير، من ضهر راجل، بتوقيت القاهرة)، وأيضا شارك في مجموعة مسلسلات أشهرها ( ست كوم شريف ونص، العراف، نصيبي وقسمتك 2، واكلينها والعة) وعدد آخر من الأعمال.

تزوج شريف رمزي “منة” ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين لكنه لم يستمر معها طويلاً وانفصلا، ثم تزوج من الفنانة الشابة ريهام أيمن والتي قدمت معه دور في مسلسل “العراف” وكذلك فيلم “هاتولي راجل. ويقول شريف عن زواجه من ريهام: “زواجي من ريهام هو أغرب قصة حب وزواج في تاريخ الوسط الفني، فقد بدأت علاقتنا في مسلسل “العراف” على عكس شائعات الوسط الفني، ثم فيلم “هاتولي راجل” وكنت أخفي علاقتنا ولم أصرح لها بحبي لأني كنت أخاف من فكرة رفضها لي، إلى أن شعرت أنها تبادلني نفس الشعور فتقدمت لخطبتها بعد ذلك” وقد رزق الثنائي بطفلين هما: “رمزي وليليا”.

شـريف رمزي ترتبطه علاقة فريدة من نوعها بالزعيم الكبير عادل إمام منذ الصغر، وشارك أمامه لأول مره في “مسلسل العراف” والذي تم عرضه في رمضان عام 2013 وجسد فيه شخصية محمود مصطفى زهران إبن عادل إمـام. وكان لهذا العمل الفضل في لقاء شريف وزوجته الحالية الفنانة ريهـام أيمن التي قامت بدور شقيقته خلال أحداث المسلسل.

يشار إلى أن آخر أعمال شريف رمـزي “مسلسل واكلينها والعة” الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش، كما بدأ الفنان شريف رمـزي في تصوير اولى حلقات أول فيلم عربي عن الأبطال الخارقين، وهو بعنوان «عالم w»، ويشارك البطولة الفنان حمادة هلال و قصي خضر و مصعب العراقي، والفيلم من إنتاج سيف عريبي وإخراج ياسين حسن.

من المعروف أن الفنان الشاب شريف رمزي هو حفيد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار لأنه والد والدته السيدة ليلى ذو الفقار، وفي أحد اللقاءات معه تحدث عنه قائلاً: “كان مثلي الأعلى وسبب رئيسي في تكوين شخصيتي بشكل استثنائي وأنا أشبهه في كثير من الصفات، كما أنني وجدت من جدي مزيد من الحب والحنان والرعاية كبيرة”.

وتابع”:كان ينصحني ويحل كل مشاكلي، وعندما علم بموهبتي في التمثيل أصر أن يُنمي فيّ الشخصية الإنسانية قبل الفنية، وكان يحرص على اصطحابي معه في أماكن التصوير، فكنت له أكثر من حفيد و كان يأخذنى تحت ذراعيه دائماً ويسير معي، له الفضل فى تنمية قدراتى الفنية مثل الرسم، وكان يشتري لي كل ما يُنمي موهبتي، فأنا تأسست على يد واحد من أهم الفنانين”.

أما عن والده المنتج الكبير محمد حسن رمزي ولماذا لم يقدم أعمالاً فنية معه فيقول شريف: “أردت ألا أعيش في جلباب أبي، كنت أشعر أنني إن بدأت بالعمل معه فيقول الناس إنني أعتمد على والدي، ولكنه كان مبدأ خاطئ فأنا خسرته لأنه أنتج أهم الأفلام في مصر.