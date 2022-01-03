شاهد .. (شكلها سكرانة) .. نادين نجيم تظهر بحالة غير طبيعية وتؤدي وصلة رقص خادشة للكبار فقط .

انت الان تتابع خبر (شكلها سكرانة) .. نادين نجيم تظهر بحالة غير طبيعية وتؤدي وصلة رقص خادشة للكبار فقط . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو لها برفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام .

في التفاصيل ، ظهرت الفنانة اللبنانة نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة مقاطع فيديو عفوية برفقة ابنتها الصغيرة أثناء تواجدها في منزلها بإطلالة جذابة مرتدية ملابس " كاجول " وبدأت بحركات رقص متناغمة تقليدا لابنتها ووجهت تعليقا للجمهور قائلة ".

عملتلي صف رقص اليوم وبس هاڤن تبلش ترقص زيحوا من الدرب بتبطل توقف وأكيد هيي اشطر مني يؤبرني قلبها و نعومتها الله يحميها يا رب " وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمال ابنتها وعفويتها أثناء الرقص.

من جهة أخرى، تألقت الفنانة نادين نجيم مؤخرا بعملها الدرامي الجديد لعام 2021 برفقة الفنان السوري معتصم النهار بمسلسل " صالون زهرة " والذي عرض على منصة شوف دلوقتي ب 15 حلقة والذي لاقى نجاحا مبهرا وتصدر محركات البحث قبل عدة أشهر.

الجدير بالذكر أن الفنانة نادين نجيم تألقت ايضا هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان قصي خولي بمسلسل " 2020 "