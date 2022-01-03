شاهد .. اتفرج.. فخامة منزل دنيا سمير غانم من الداخل تذهل الجمهور.. قصر حقيقي ورفاهية تنافس قصور الملوك والأمراء.

انت الان تتابع خبر اتفرج.. فخامة منزل دنيا سمير غانم من الداخل تذهل الجمهور.. قصر حقيقي ورفاهية تنافس قصور الملوك والأمراء. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت العديد من المواقع الإعلامية المصرية صوراً من داخل منزل الفنانة دنيا سمير غانم والتي أظهرت فخامة المنزل وظهر شبيهاً بالقصور الكبيرة الفخمة للشخصيات الكبيرة.

وفي هذا المقال سنأخذكم في جولة في منزل الفنانة دنيا سمير غانم الفخم، والذي يقع في العاصمة المصرية القاهرة وتعتبر من الشهيرات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا اللقليل القليل، وكأنها تفضل أن تبقي حياتها الخاصة ملكها وحدها، دون أن تتشاركها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يفعل بقية النجوم.كما يظهر من خلال بحثنا على محرك البحث "غوغل" وجود فيديو وصور لمنزل دنيا سمير غانم الفخم، والذي يقع في أحد الأحياء الثرية في القاهرة حيث يسكن أغلبية المشاهير.

الزخرفة بالألوان في ديكورات غرف جلوس

عند اختيارك لديكور منزل، عليك أولا بالتفكير في الألوان المفضلة لديك، والتفكير في الأسلوب العام الذي تفضلينه وموضوع منزلك، وبعد ذلك اختاري اما أن تربطي ديكورات غرفة الجلوس مع باقي ديكورات المنزل، كما فعلت دنيا سمير غانم. ويمكن أن نرى تناغم الألوان في منزلها من خلال صورة نشرت لها وهي تستضيف الفنانة سميرة سعيد.

ومن خلال الفيديو المنشور على "يوتيوب"، يظهر أيضا واضحاً التنسيق في ألوان الديكور بين جميع أثاث المنزل.

وتزوجت دنيا سمير غانم من والاعلامي رامي رضوان عام ٢٠١٣ وأقاما حينها حفل زفاف ضخم حضره كل نجوم الفن، وأنجبت منه ابنتهما (كايلا) بعد عام واحد من الزواج.