شاهد .. اتفرج اعترافات صادمة.. دي طالعة تهزأني.. ابنة الفنانه شيرين عبد الوهاب تُحرجها على الهواء وامام العلن لن تصدق مالذي قالته؟

انت الان تتابع خبر اتفرج اعترافات صادمة.. دي طالعة تهزأني.. ابنة الفنانه شيرين عبد الوهاب تُحرجها على الهواء وامام العلن لن تصدق مالذي قالته؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

كشفت الطفلة هنا بنت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها لا تستمع لأغاني والدتها ولا تعرف أسمائهم، مُحرجةً بذلك والدتها.

وجاء ذلك خلال لقاء ليلة رأس السنة في برنامج إسعاد يونس صاحبة السعادة.

حيث سألت ابنة شيرين عن أغاني والدتها، لترد الفتاة بالنفي. مبينة أنها عادة تسمع أغاني شيرين فقط عند تواجدهما سوياً.

كما قالت هناء أنها لا تعرف أسماء أغاني والدتها، لترد شيرين “دي طالعة تهزأني”.

وتابعت هنا أن أفضل أغنية قريبة لقلبها هي “كلها غيرانة”.

كذلك أوضحت ابنة النجمة المصرية، أن صديقاتها لا يعرفن أغاني والدتها لأنهن يسمعن أغاني غربية