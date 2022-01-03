شاهد .. تصريحات نارية تفجرها الفنانة إلهام شاهين والسبب لا يصدق .. (مستعدة أشتغل مع أي ممثلة إلا نادية الجندي)

انت الان تتابع خبر تصريحات نارية تفجرها الفنانة إلهام شاهين والسبب لا يصدق .. (مستعدة أشتغل مع أي ممثلة إلا نادية الجندي) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في الماضي قالوا "عدوك ابن كارك " .. لكن هذه المقولة تبدو أكثر وضوحا فى الوسط الفنى لتسليط الضوء المستمر عليهم و يشهد أبناء المهنة الواحدة، بعض الخلافات.

ربما كان الأمر متعلقًا بالغيرة وهي صفة بشرية، أو بالمنافسة بينهم، في محاولة من كل منهم لإثبات أنه الأجدر، وقد يصل الأمر إلى حد التطاول وتبادل الاتهامات والتراشق بالألفاظ، والفنانون والمشاهير ليسوا استثناء ذلك.ففي الماضي كانت الجرائد والمجلات تكشف عن أسرار الخلافات، إلا أنه في عصر "السوشيال ميديا".

لم يعد هناك شيء يخفى على الناس، بعدما باتت هى المتنفس الوحيد للتعبير عن الغضب فى النفوس، وهي معارك لم تعد تقتصر على أطرافها، بل يشارك فيها الجمهور حيث يحتشد "الفانز" وراء نجمه المفضل في معاركه.

نادية الجندى وإلهام "الألقاب والأفيش والتتر" من أسباب الخلافات والنزاعات بين الفنانين، وقد تسبب في اندلاع مشاكل كبيرة بينهم، كما حدث بين الفنانتين نادية الجندى وإلهام شاهين فى عام 2002 عندما اشتركتا فى بطولة فيلم "الرغبة"، بسبب اعتراض "إلهام" على وضع لقب "نجمة الجماهير" لنادية الجندى على أفيش الفيلم.

واتسعت دائرة الخلاف بعد أن اختيرت نادية الجندى كأفضل ممثلة عن الفيلم، فيما أعربت "إلهام" عن رفضها العمل معها مجددًا، قائلة إنها "مستعدة للمشاركة فى البطولة مع أى زميلة إلا نادية الجندي".