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شاهد .. لن تصدق: من هي الفنانة المصرية التي كانت فتاة احلام الشباب.. وتزوجها ملياردير سعودي مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ؟ اتفرج الصور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

الفنانة جيهان نصر، كانت فتاة أحلام الشباب، تعتبر من أجمل وأشهر النجمات، رغم ابتعادها عن الفن منذ 24 عامًا.

 


أبرز المعلومات عن النجمة جيهان نصر:

_ اسمها جيهان نصر عيسى، من مواليد 1972، وتبلغ من العمر حاليًا 48 عامًا.

 


_ بدأت مشوارها من خلال الإعلانات، وحصلت بعدها على عدد من الأدوار الصغيرة في السينما والتليفزيون، مثل "البخيل وأنا"، "خليل بعد التعديل" وغيرها.

 

_ بعدها انطلقت نجوميتها وأصبحت إحدى أهم نجمات الصف الأول في فترة التسعينيات.

 


_ من أشهر أعمالها التليفزيونية: "المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، الأبطال، بريء في ورطة، مرايا الحب، وغيرها".

 

_ شاركت في السينما بعدد من الأعمال منها: "اللي رقصوا على السلم، زيارة السيد الرئيس، خيال العاشق، والكيت كات".

 


_ من أعمالها المسرحية: "أنا والنظام وهواك، تكسب يا خيشة، والمحظوظ وأنا".

 

_ عام 1998 اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي.
_ حصلت على مهر 18 مليون دولار وقصر في لندن.

 


_ أنجبت من زوجها 3 بنات وولدًا.
_ العام الماضي ظهرت بصحبة بناتها في العرض المسرحي "الملك لير"، وحرصت على التقاط الصور مع نجوم العرض وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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