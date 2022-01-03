شاهد .. لن تصدق: من هي الفنانة المصرية التي كانت فتاة احلام الشباب.. وتزوجها ملياردير سعودي مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ؟ اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر لن تصدق: من هي الفنانة المصرية التي كانت فتاة احلام الشباب.. وتزوجها ملياردير سعودي مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ؟ اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

الفنانة جيهان نصر، كانت فتاة أحلام الشباب، تعتبر من أجمل وأشهر النجمات، رغم ابتعادها عن الفن منذ 24 عامًا.



أبرز المعلومات عن النجمة جيهان نصر:

_ اسمها جيهان نصر عيسى، من مواليد 1972، وتبلغ من العمر حاليًا 48 عامًا.



_ بدأت مشوارها من خلال الإعلانات، وحصلت بعدها على عدد من الأدوار الصغيرة في السينما والتليفزيون، مثل "البخيل وأنا"، "خليل بعد التعديل" وغيرها.

_ بعدها انطلقت نجوميتها وأصبحت إحدى أهم نجمات الصف الأول في فترة التسعينيات.



_ من أشهر أعمالها التليفزيونية: "المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، الأبطال، بريء في ورطة، مرايا الحب، وغيرها".

_ شاركت في السينما بعدد من الأعمال منها: "اللي رقصوا على السلم، زيارة السيد الرئيس، خيال العاشق، والكيت كات".



_ من أعمالها المسرحية: "أنا والنظام وهواك، تكسب يا خيشة، والمحظوظ وأنا".

_ عام 1998 اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي.

_ حصلت على مهر 18 مليون دولار وقصر في لندن.



_ أنجبت من زوجها 3 بنات وولدًا.

_ العام الماضي ظهرت بصحبة بناتها في العرض المسرحي "الملك لير"، وحرصت على التقاط الصور مع نجوم العرض وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني.