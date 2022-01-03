البلدي يوكل .. مي عمر نايمة على الأرض بصدر مكشوف

بيروت - ثريا شاهين - تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، صورة إغراء جريئة وأنيقة للفنانة المصرية مي عمر، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وارتدت الفنانة مي عمر، لهذه الإطلالة الجريئة، فستاناً مكشوف الصدر والذراعين، مع تسريحة شعر جذابة تدثرت تحت رأسها الملقي على أرض خضراء، بالإضافة إلى نظارة شمسية حجبت جمال عينيها الساحرتان.

كما بدت الفنانة المصرية، في قمة السعادة، والابتسامة مرسومة على شفتيها ووجنتيها المتوردة وهي مستلقية على الأرض بصدر عار بالكامل، الأمر الذي زادها جمالاً وإثارة ودفع عدد من المتابعين إلى التعليق بكلمات غزل وتحرش فاضحة.

وكان رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، قد تداولوا مؤخراً، خمس صور جريئة للفنانة مي عمر، أثارت ردود أفعال متباينة.

وظهرت مي عمر، في الصور المتداولة، بفستان أحمر مكشوف الصدر والذراعين واجزاء من نهديها، بالإضافة إلى ساقيها وفخذيها.

واعتمدت لإطلالتها تسريحة شعر معقودة وسط رأسها مع تدلي خصلات منها إلى كتفها وعنقها من الخلف ، ومكياج خفيف جدا.

وعلق المتابعون على هذه الصور، بعبارات وكلمات تنوعت بين الإطراء والإعجاب والتغزل وبين الانتقاد والتحرش، ومما جاء في تلك التعليقات : “أين حمالة الصدر، شو هالنهود اللي تجنن، أموت فيك وفي جمالك، عينيك بحر وانا فيهما غريق، نهديك تولع الجميع، فين الخروف جوزك سامي، ليه جوزها يسبها عريانة كده على طول”.

وقالت الفنانة مي عمر في وقت سابق إنها تعرضت للكثير من الانتقادات والاتهامات لمجرد أنها زوجة المخرج محمد سامي رغم أنها قدمت أعمالا لا علاقه لها به، مؤكدة أنها تحاول الانفصال عنه فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف.

وهذا ما دفعها للتقليل من ظهورها بالأعمال الفنية، مؤكدة أن وجود زوج وزوجة يعملان في الوسط الفني يتطلب منهما مجهودات مضاعفة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة في رعاية أولادهما.

يذكر أن مي عمر، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وعهدي صادق وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح.

ويعرض للفنانة المصرية حاليا مسلسلها الجديد “لؤلؤ” والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، ويشاركها بطولته: أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر.

ومسلسل لؤلؤ، الذي بدأ عرضه من يوم 27 ديسمبر الماضي، من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 40 حلقة.