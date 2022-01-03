شاهد .. هذه الطفلة الجميلة.. أصبحت اليوم أهم فنانة في الوطن العربي..وارتدت يوم فرحها الأسطوري أغلى فستان زفاف في العالم .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الجميلة.. أصبحت اليوم أهم فنانة في الوطن العربي..وارتدت يوم فرحها الأسطوري أغلى فستان زفاف في العالم .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/03 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي )

انتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة تبلغ من العمر قرابة الـ4 سنوات، وكتب عليها أنها لفنانة شابه شهيرة في مرحلة طفولتها، وظهرت في تلك الصورة وهي ترتدي فستان أبيض ورابطة شهر حمراء.



إنها المطربة اليمنية بلقيس فتحي التى تداول محبيها صورة لها وهي طفلة، ارتدت فيها فستان أبيض فيما ربطت شعرها بـ”توكة” حمراء، وحملت بيدها اليسرى لعبة “عروس”.

وظهرت بلقيس بملامح مشابهه لملامحها اليوم، بما ينهي جدلاً كان طال بلقيس بعد أن نشرت لها صور بدون مكياج الفترة الماضية،

ما دفع البعض للاعتقاد بأنها أجرت عمليات لـ”نفخ” شفتها السفلى، وتجدد الأمر بعد أن نشرت لها صوراً على حسابها علي إنستجرام بمكياج فاخر.



صورة من طفولة الفنانة اليمنية «بلقيس فتحي»

ولدت بلقيس أحمـد فتحي من أب يَمَني ووالدة إماراتية، استقرّت في الإمارات وتحديداً في أبو ظبي حيث انطلقت مسيرتها. موهوبة منذ الصغر، وقد تأثّرت بعائلتها التي تقدّر وتتقن الفن. تغنّي وتعزف على عدد من الآلات الموسيقية،

وقد اكتسبت خبرتها الغنائية من خلال تأليف الموسيقى مع والدها الفنان أحمد فتحي. تركت الموسيقى لفترة لمتابعة دراستها في مجال إدارة الأعمال.

غناء التراث اليمنيّ هو اختصاصها، اشتهرت أيضًا بتأديتها أغاني العديد من كبار المطربين العرب بإحترافية عالية. وحصدت جائزة أفضل صوت نسائي شابّ في العام 2011 كنتيجة استفتاء وجائزة L’Officiel Awards في العام 2012.

لمع نجمها في العام 2011 مع أغنيتَي ديوان الشعر ومسألة سهلة. بعد انضمامها إلى شركة Rotana، فتحت أمامها أبواب عالم الشهرة أكثر وأكثر، لتطلق أغنية “يا هوى” مع فيديو كليب في العام 2012،

وتصدر بعد عام ألبومها الأوّل بعنوان “مجنون”

تزوّجت من رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف في العام 2016، وجميعنا نتذكر إطلالة حفل زفافها الأسطوري تحت أنوار برج خليفة،

ونافورة دبي الراقصة، حيث توجت بلقيس حبها بحفل زواج استمر الحديث عنه لفترات طويلة وسط حضور لافت لأبرز نجوم الفن والإعلام والشخصيات الراقية قبل ان يحصل الانفصال مؤخرا لاسباب ما تزال مجهولة.

في حينها بلقيس اختارت ارتداء فستان زفاف أسطوري وحالم، ووقع اختيارها حينها على المصممة السعودية تيما عبد، إذ استغرق العمل على تصميمه 1،500 ساعة من العمل اليدوي الذي زُين بتطاريز ماسية براقة بلغ عددها 24 ألف ماسة، وقيل إن تكلفته وصلت إلى 10 ملايين درهم إماراتي أي ما يقارب 37 مليون دولار.



وقد حققت الفنانة بلقيس فتحي ردود أفعال أيجابية من الجمهور العربي خلال الاسابيع الماضية بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «جنوب الدرب» الذي قدمته مع المخرج سلطان العبد محسن.



وقدمت “بلقيس” الأغنية باللهجة السعودية لتحتل صداره الترند في السعودية وعدد من الدول العربية على منصات السوشيال ميديا حيث وصلت نسبة مشاهدة الأغنية لاكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وظهرت بلقيس فتحي في أغنية «جنوب الدرب» بالملابس البدوية لإظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة العريقة التي تمتلك تاريخ كبيرمن التراث والفلكلور.



وتعاونت الفنانة اليمنية بلقيس في أغنية «جنوب الدرب» مع كل من الشاعر والمحلن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبدالمحسن.