شاهد .. إغراء قاتل .. فستان الفنانة سيرين عبدالنور يتمزق ويكشف صدرها أمام الكاميرات في مشهد فاضح

انت الان تتابع خبر إغراء قاتل .. فستان الفنانة سيرين عبدالنور يتمزق ويكشف صدرها أمام الكاميرات في مشهد فاضح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات الفنية التي تهتم بأخبار الفنانين المثيرة للجدل، صورة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ظهرت بها بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الأسود دون أكمام ومكشوف من الأعلى حتى كاد صدرها يخرج من الفستان، وتزينت سيرين بمكياج ناعم، وسدلت شعرها.

إطلالة سيرين عبد النور المثيرة جعلت المتابعين ينهالون بالتعليقات، حيث تغزل البعض بجمالها وإطلالتها الساحرة، بينما انتقدها البعض معتبرا ان اطلالتها جريئة جدا.

هذا وشاركت ​سيرين عبد النور​ الجمهور بمجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع اانستغرام، ظهرت بها بإطلالة خطفت فيها الأنظار، مرتدية جامبسوت أحمر بأكمام، وقصة مميزة، وسدلت شعرها القصير، ووضعت مكياجا قويا زاد من سحر إطلالتها، وعلقت: "مين بحب الاحمر متلي؟".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور سيرين، معبرين عن إعجابهم بجمالها وخياراتها الأنيقة، وخاصة عندما نشرت صور أخرى وهي ترتدي جامبسوت باللون الأخضر بفتحة صغيرة عند منطقة الصدر، بمناسبة أعياد الميلاد.