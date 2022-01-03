شاهد .. اعتراف جريء للفنانة إلهام شاهين: نور الشريف ريحني واندمج معي وكان فاضلي شعرة وأموت

انت الان تتابع خبر اعتراف جريء للفنانة إلهام شاهين: نور الشريف ريحني واندمج معي وكان فاضلي شعرة وأموت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أدلت النجمة المصرية إلهام شاهين، بتصريحات صحفية، حول بعض أسرارها خلال مشوارها الفني، وصفها البعض بالجريئة.

وفي التفاصيل، أعترفت الفنانة إلهام شاهين، أن الفنان الكبير نور الشريف كاد يتسبب في قتلها، خلال اندماجه معها في مشهد بينهما في إحدى المسرحيات التي ظهرت فيها مكشوفة الصدر ومعظم نصفها الأسفل، موضحة أنه صاحب فضل كبير عليها وعلمها التمثيل منذ أن كانت طالبة في معهد الفنون المسرحية.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعاونت مع نجوم كثيرين وجميعهم جيدين وتحبهم جميعا، ولكن يظل الفنان نور الشريف هو الأكثر ارتياحًا في التمثيل أمامه، جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «on».

وأوضحت أن هذا الأمر يرجع الى أن الفنان نور الشريف الوحيد الذي قامت بالعمل معه مسرح، وسينما، وتليفزيون، لافتًة إلى أنها تعاونت معه من خلال المسرح في «كاليجولا»، وفيلم «الحرافيش»، وأعمال كثيرة، ولكنها تحب تعاملاته مع الناس وثقافته لأنه شخصية مميزة جدًا.

ولفتت الى إنها تعاونت مع الفنان محمود عبدالعزيز، من خلال المسرح والسينما، وأحمد زكي في السينما فقط ،ولكن يظل نور الشريف هو من عملت معه في الثلاث، سينما ومسرح وتليفزيون.

وعن ظهورها بالحجاب تبكي أمام ضريح موسى الكاظم في العراق عام 2019، أبدت سعادتها بزيارة الإمام الكاظم وقالت: "كنت هناك بتكرم، ولقيت أفواج ماشية بلبس أسود، سألت ليه، قالولي النهارده ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم، رجعت الفندق قلعت الفستان سريع، ولبست حجاب ورحت أزور".

وكانت حينها قد أثارت جدلا واسعا بين الجمهور، واتهمها البعض بالتشيع كونها ظهرت أمام ضريح موسى الكاظم تبكي بشدة وتتبرك به وهي محجبة. حسب قولهم.

وإلهام شاهين، ولدت في 3 يناير عام 1960، ودرست في معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، وبعد تخرجها قدمها المخرج كمال ياسين من خلال مسرحية "حورية من المريخ".

أما في مجال السينماء فكانت بدايتها فيه من خلال فيلم «رجل اسمه عباس» في عام 1978، وبعدها قدمت الكثير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات..