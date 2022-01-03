شاهد .. فجر انوثتها الطاغية برده .. مي العيدان تسأل نجم سوري شهير: «هل سنراك بلا ملابس تماماً؟» اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر فجر انوثتها الطاغية برده .. مي العيدان تسأل نجم سوري شهير: «هل سنراك بلا ملابس تماماً؟» اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفي التفاصيل أعادت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تهتم بأخبار المشاهير والفن، تدوال مقطع فيديو للإعلامية مي العيدان، كانت قد نشرته في وقت سابق عبر حسابها على موقع انستغرام.

وظهرت الإعلامية الكويتية، في مقطع الفيديو تشن هجوما شديدا، على الفنان السوري، عبد المنعم العمايري، بسبب مشهد الحمام في مسلسل “قيد مجهول”.

ووصفت مي العيدان المشهد بـ"قلة أدب وانحطاط". متسائلة عما إذا كان يقبل عبد المنعم العمايري، أن تراه ابنتاه بهذا الشكل؟.وأضافت الإعلامية الكويتية الشهيرة: "لا يمكن تقليد الأجانب في كل أمر لأن لديهم أفلاماً إباحية".

وعلقت، على رد نشر في حساب مزيف بالسوشيال ميديا على الانتقادات التي تعرض لها النجم السوري بالقول: “لما الناس هاجمته وانتقدته قال عنهم أنهم بقر وأنه مثل الأعمال العالمية..".

وتابعت: "ابي اعرف ما تاخذون من الأجانب إلا القشور والسلبيات لكن أنكم تاخذون منهم الأشياء الإيجابية لا طبعاً“.وأردفت: "اليوم أظهرت خلفيتك" . وتساءلت: "فيا ترى هل العمل القادم سوف نراك عـ..ـارياً تماما، واضح أنك تقدم رسالة ولكن رساله مبتذلة“.

يذكر أن الفنان عبد المنعم، تعرض لموجة انتقادات من قبل البعض؛ عقب عرض هذا المشهد، بينما البعض الآخر وجد أن المشهد مناسب للسياق الدرامي للحلقة.

وظهر الفنان السوري، عبد المنعم عمايري في المشهد وهو يجلس على المرحاض ويكشف أجزاء من جسمه.

ومن بين التعليقات التي عبرت عن غضب متابعيها من المشهد الذي وصفوه بالصادم: "مو كل ش بيصير لازم نفرجيه للناس"، و"عاوزين تقلدوا الغرب في كل الحاجات الوحشة بس"، و"وجع في منظره اش الحكمة من تصويره يقضي حاجته في الحمام".

وكان #عبد_المنعم_العمايري، قد ردّ على هذه الانتقادات أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "المدينة أف أم" الإذاعي في ذلك الوقت.

وفي هذا السياق أشار إلى أنه لم يُظهر عورته وأن للمشهد مبرراً درامياً. مؤكدا أنه يرفض الظهور عارياً، مضيفاً أنه أدّى مشهد قُبلات فقط.والمفاجئ أيضاً أن #مي_العيدان بعد هذا الفيديو، نشرت فيديو للقاء إذاعي أجراه عمايري مع إذاعة مدينة FM رد فيه عليها ولكن قبل ذلك وصفها بأنها جميلة.

وقال متغزلا فيها: "في إعلامية كويتية إسمها مي العيدان، عفكرة شفتها أنا فتحت وشفتها وقريت عالفيس بوك، حلوة كتير.. عفكرة شكلها حلو".

بدورها شكرت مي العيدان، عمايري على الوصف، ببوست تحت الفيديو وهو ما إعتبره البعض نوع من كسر الجليد بين الطرفين، فيما قال البعض الآخر أن الفنان السوري تمكن من خلال تغزله بالإعلامية الكويتية، من إشعال انوثتها الصاخبة التي كانت تحاول اخفائها عبر سلسلة الهجومات المتواصلة لها، على بعض المشاهير.

مسلسل قيد مجهول الذي عرض في مارس الماضي، عمل درامي سوري، تدور أحداثه في إطار تشويقي، وشارك في بطولته إلى جانب عبد المنعم عمايري، كل من باسل الخياط، نظلي الرواس، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، وجيانا عنيد.

ويعد المسلسل، العمل الأول للمخرج السوري الشاب السدير مسعود، وهو من تأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، كما يعتبر العمل السوري الأول للمنتج محمد مشيش بعد عدة إنتاجات مصرية مهمة، منها: هذا المساء، جراند أوتيل، ليالي أوجيني، وهو ده اللي صار، وهي المسلسلات التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعا عند عرضها.