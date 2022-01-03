شاهد .. لن تصدق عيناك..كأنها حورية على الارض.. اتفرج اول ظهور لأبنة الأعلامي الشهير جورج قرداحي.. اطلق عليها بفتاة ساحرة الجمال واسمها باتريشيا..؟ (اتفرج)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خطفت باتريشيا ابنة الاعلامي جورجج قرداحي، من زوجته، الأنظار إليها، عقب ظهورها لأول مرة مع والدها .



وظهرت باتريشيا وكانها حورية من الجنة بجمالة الساحر حسب ماعبر بعض السعوديين.



ويذكر ان والدها جورج قرداحي قد احدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الأخيرة .