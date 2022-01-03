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شاهد .. لن تصدق عيناك..كأنها حورية على الارض.. اتفرج اول ظهور لأبنة الأعلامي الشهير جورج قرداحي.. اطلق عليها بفتاة ساحرة الجمال واسمها باتريشيا..؟ (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

 في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خطفت باتريشيا ابنة الاعلامي جورجج قرداحي، من زوجته، الأنظار إليها، عقب ظهورها لأول مرة مع والدها .

 


وظهرت باتريشيا وكانها حورية من الجنة بجمالة الساحر حسب ماعبر بعض السعوديين.  

 


ويذكر ان والدها جورج قرداحي قد احدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الأخيرة .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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