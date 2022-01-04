شاهد .. هل تذكرون نجم ذا فويس كيدز ..أحمد السيسي..الذي أضحك الوطن العربي بكلامة .. اتفرج كيف تغيرت ملامحه بعدما كبر وأصبح أكثر وسامة (فيديو)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون نجم ذا فويس كيدز ..أحمد السيسي..الذي أضحك الوطن العربي بكلامة .. اتفرج كيف تغيرت ملامحه بعدما كبر وأصبح أكثر وسامة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

في ظهور جديد أشعل الطفل الموهوب أحمد السيسي نجم ذا فويس كيدز استديو برنامج كل يوم الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة O N.

بأغنية "ما بلاش اللون دا معانا"، و"كل ما أقول التوبة" للعندليب عبد الحليم حافظ.



وظهر أحمد السيسي الذي أضحك الوطن العربي بشكلة ، أكثر وسامة عن السابق حيث تصدر التريند بعد ظهورة بملامح جذابه .



وأكد الطفل الموهوب أحمد السيسي، إعجابه الكبير بالفنان أحمد عدوية، مشيرًا إلى أنه التقى به من قبل وأعجب كثيرًا بصوته. واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "O N".

ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنـ.ائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.

كما غنت الطفلة أشرقت "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة إعجابها الكبير بأم كلثوم وتاثرها بأغانيها.