شاهد .. بأوقح إطلالة على وجه الأرض.. السنيورة ديمي روز تستعرض مفاتنها بملابس معيبة وجريئه للغاية؟

انت الان تتابع خبر بأوقح إطلالة على وجه الأرض.. السنيورة ديمي روز تستعرض مفاتنها بملابس معيبة وجريئه للغاية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام،

إستعرضت فيها صدرها الكبير بملابس شبه عاريةالتقطت روز السيلفي بطريقة أظهرت صدرها بشكل واضح.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ديمي الجدل وتستعرض جسمها فمؤخرا نشرت مقطع فيديو لها وهي تقود دراجة

وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر يتكونمن حمالة صدر فاضحة وسترينغ.