شاهد .. اطلالة مفزعة لــ ميرفت امين .. لن تصدق كيف أصبحت ملامحها الجميلة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز؟

انت الان تتابع خبر اطلالة مفزعة لــ ميرفت امين .. لن تصدق كيف أصبحت ملامحها الجميلة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة المصرية ميرفت امين من الفنانات الزمن القديم، التي اشتهرت بجمالها وتمثيلها الرائع في مختلف الأدوار.

ويبدأ عرض قصة حكايتي مع الزمان، عبر شاشة قناة dmc، التي تعلب الفنانة ميرفت أمين بطولتها، ويعتبر ظهور الفنانة ميرفت أمين في هذه الحكاية، هو أول عمل فني تشارك فيه بعد وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

حكاية حكايتي مع الزمان من بطولة الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، حازم إيهاب، وأحمد خليل، نوال سمير، هايدي رفعت، شاهيستا سعد، رحاب عرفه، والحكاية من سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة أروما.

ورحلة عن عالمنا الفنانه دلال عبد العزيز قبل بضعة اشهر متأثرة بفيروس كورونا، التي اصيبت به هي والفنان سمير غانم والذي توفب قبله بـ 3 اشهر.