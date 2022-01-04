شاهد .. لن تصدق الكشف عن أخطاء فادحة في فيلم إكس لارج.. للفنان أحمد حلمي لم ينتبه لها أحد رغم مرور 10 أعوام؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق الكشف عن أخطاء فادحة في فيلم إكس لارج.. للفنان أحمد حلمي لم ينتبه لها أحد رغم مرور 10 أعوام؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

يعتبر الفنان أحمد حلمي من أكثر الفنانين الذين قدموا العديد من الافلام الدرامية الكوميدية، ولكنه يختلف عن العديد من هؤلاء

حيث أنه يقدم رسالة سامية في إطار درامي كوميدي لا يسبب الملل منه المشاهد، وله الكثير من الرسائل الراقية في العديد من الأفلام السينمائية.



حيث قدم الفنان أحمد حلمي فيلم “إكس لارج” خلال عام 2011 وكان من أجمل الأفلام والتي مازال يحظى بمشاهدته عدد كبير من المشاهدين،

حيث قام ببطولته بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم: خالد سرحان، دنيا سمير غانم، إنعام سالوسة، وعدد من نجوم الفن الأخرين.

ولكن فيلم “إكس لارج” لم يخلو من الأخطاء، ففيه عدد من الأخطاء التي لم يلاحظها أحد حتى الأن، نظرا للحبكة الدرامية الموجودة في الأحداث،

حيث أن الخطأ الأول يتمثل في المشهد الذي خرج فيه الفنان أحمد حلمي متجها للأسانسير وحينها يطلب من البواب أن يصعد بالأسانسير للأعلى.



لكن نجد أن الأسانسير يأتي من الأعلى وليس من الدور الأرضي كما هو متوقع.

مشهد آخر يلجأ فيها خالد سرحان لحبس أحمد حلمي في غرفة بالجنينة ويغلق الباب من الخارج بمفتاح.



ولكن في اللقطة التالية نجد أن أحمد حلمي يفتح الباب بمنتهي السهولة ويخرج منه.