شاهد .. بعد 25 سنة من عرضه .. خطأ لم يلتفت له طاقم مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) والسبب فنانة شهيرة .. لن تصدق من تكون؟؟

انت الان تتابع خبر بعد 25 سنة من عرضه .. خطأ لم يلتفت له طاقم مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) والسبب فنانة شهيرة .. لن تصدق من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكثر من 25 عامًا مرت على إنتاج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي تم تقديمه في عام 1996، بطولة الفنان المصري الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، وكان وما زال له انتشار واسع في مصر والدول العربية رغم مرور هذه السنوات على عرضه الأول.

وبرغم مرور هذه السنوات الطويلة على عرضه، فإن المشاهدين تمكنوا من رصد خطأ غير متوقع في أحداث المسلسل،وتظهر ملاحظة لم يتم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، وهي التشابه الكبير بين الفنانة التي قامت بأداء دور "الراقصة فيفي عبده"، والتي ظهرت في زفاف سنية "ناهد رشدي"، ونبيل "ياسر جلال".اكتشف الجمهور أن الفنانة التي أدت دور الراقصة هي نفسها التي قامت بدور الزوجة الثانية التي تزوجها "نبيل" بعد طلاقه من "سنية"، ليعلق البعض ساخرًا: "نبيل بعد ما طلق سنية راح اتجوز الراقصة اللي رقصت في فرحه عشان فلوسها".

ومن التعليقات على الصورة: "ما هي علشان حلوه ومتغذية"، و"إعاده تدوير الممثلين"، و"كان عينه عليها م الفرح"، و"وه شوفت المسلسل مليون مره ولا اخدت بالي حركه ثعبانيه"، و"كان في ازمه ف الممثلين و كدا ف عملت الدورين عادي"، و"Shaimaa El Hamahmy اخته بس فالحة تقول لصحابها بكره تشوفوا فرح بلبل ده هيبقي عامل إزاي".

«لن أعيش في جلباب أبي» مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وتدور أحداث المسلسل عن قصة نجاح رجل بسيط من الصفر إلى القمة، وهو عبد الغفور البرعي (نور الشريف)، وتدور الأحداث عن حياته الشخصية ومعارك العمل، ومعاناته مع ابنه الوحيد عبد الوهاب الذي يود الحياة بعيدا عن والده.