شاهد .. مخرج شهير يروي تفاصيل نزيف الفنانة يسرا بعد مشهد ساخن مع الزعيم (عادل امام) وكيف لم يستطع اي شخص ان يوقفه!.

انت الان تتابع خبر مخرج شهير يروي تفاصيل نزيف الفنانة يسرا بعد مشهد ساخن مع الزعيم (عادل امام) وكيف لم يستطع اي شخص ان يوقفه!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر فيلم رسالة إلى الوالى، من أفضل الأفلام الذى قدمها النجمان عادل إمام ويسرا خلال سلسلة أفلامهما معًا، حيث حقق الفيلم حين طرحه عام 98 نجاحا كبيرا.

لما تضمنه من فكرة غريبة تعود لرجل يأتي من الماضى إلى عالمنا لمقابلة الوالى ما تسبب فى كوميديا نابعة من المواقف التى يقع فيها الزعيم.

ولكن ما لا يعلمه ربما كثيرون بخصوص الفيلم أن أحد مشاهده تسببت فى جرح ظهر يسرا حينما قام الراحل مصطفى متولي بتهديد عادل إمام عبر تمزيق فستانها خلال مشهد لم يتوقع أحد ممن شاهده أنه قد يسبب فيما تسبب فيه من هلع وذعر لطاقم التصوير والمتواجدين بالمشهد.

ما أن أمسك مصطفى متولى بالفستان وشده حتى صرخت يسرا صرخة مريعة بسبب ألمها الشديد لأن الفستان لم يكن مصمما مثلما كان متفقا عليه بشكل يتساقط فور إمساكه من جانب متولي، حيث كانت خيوطه متينة بشكل كبير عكس المتوقع لذا لم يكن قطعه أمرا هينا على ظهر يسرا

وبالتالى مع قوة متولى وشدة الخيوط نزف جسد يسرا لتصرخ ويتوقف التصوير ثم يضطر الجميع للاطمئنان على النجمة الكبيرة من المخرج نادر جلال وعادل إمام إلى جانب مصطفى متولى الذى استمر فى تقديم سلسلة من الاعتذارات إلى يسرا.

وبعد فترة من الاطمئنان على يسرا حرصت النجمة الكبيرة على استكمال التصوير حرصًا منها على إنهائه حتى لا يضطروا لتعطيله والبدء من جديد خلال يوم آخر،.

وهو ما تعتاد عليه يسرا وكل النجوم الكبار دائمًا فى أعمالهم لإيمانهم بأهمية الوقت فى إنجاز أعمالهم.