شاهد .. كأنها حورية على الأرض.. هيفاء وهبي يجن جنونها وتنافس شقيقتها بصور صارخة بالمايوه ..والجمهور يعلق اجرأ إطلالة عـلى الاطلاق ؟

انت الان تتابع خبر كأنها حورية على الأرض.. هيفاء وهبي يجن جنونها وتنافس شقيقتها بصور صارخة بالمايوه ..والجمهور يعلق اجرأ إطلالة عـلى الاطلاق ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تتداول رواد مواقع التواصل صور للفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جـريئـه جعلتها تبدو وكأنها فتاة عشرينية، التي اعتمدت فيها على أزياء أبرزت رشاقتها وجعلتها تبدو أصغر سناً .

واحدة من بين إطلالات هيفاء وهبي التي أحدثت بها ضـجة مؤخـراً كانـت إطلالة بملابـس السـباحة،

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع وتـطبيق “انستقرام” عدة صور لها في أحدث ظهـور بإطلالة صيفية بسيطة مزجـت فيها العـديد من الألوان.

كما ظهرت هيفـاء وهبي بشكـل مخـتلف وبدت أصغر وأنحف بوضوح، و اعتمدت في إطلاله على فسـتان طويل فاتح مفتوح من إحدى الجوانب،

وأرتدت شنـطة خضراء وحذاء أزرق مع أكسسوارات وطـلاء أظافر من اللون الأصفر.



حيث أثـار ذلك جدل جمهورها ومتابعيها بسبب ظهـورها بشـكل أصغر عن ما سبق.

وجاءت من ضمن التعـليقات :”هي صغـرت أمتـى معقـول دي هيفاء، إنتي تصغرين وأنا أكبر، هي هيـفاء حـالفة يمـين ما تكـبر، معقول جمالها ما بتـكبر”.