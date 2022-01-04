شاهد .. لن تصدق..أعلن الأطباء وفاته ووضعوه في ثلاجة الموتى وبعد ساعات سمع حارس الثلاجة اصوات ارعبته وعند فتحه للباب وقعت صدمة لا تخطر على البال؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق..أعلن الأطباء وفاته ووضعوه في ثلاجة الموتى وبعد ساعات سمع حارس الثلاجة اصوات ارعبته وعند فتحه للباب وقعت صدمة لا تخطر على البال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

عاد رجل هندي للحياة بعدما أعلن الأطباء عن وفاته ووضعه داخل ثلاجة مشرحة المستشفى لأكثر من سبع ساعات.



ومن جهتهم، أعلن الأطباء وفاة الرجل المدعو سريكيش كومار البالغ من العمر 40 عاما، في أحد مستشفيات نيودلهي بعدما صدمته دراجة نارية مسرعة، كما تم وضعه في الثلاجة في المشرحة، وفق صحيفة “timesofindia” الهندية.



وأوضح المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار، أن “طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته”،وبعد ذلك سمع حارس الثلاجة اصوات غريبه لافتا: “عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الاجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا”.



فيما نقل الرجل فورا إلى منشأة طبية في ميروت، فهو لم يستعد وعيه بعد لكن الأطباء ذكروا أنه ليس في حالة خطرة، كما أن أسرة كومار قررت تقديم شكوى ضد أطباء المستشفى.