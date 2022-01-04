شاهد .. بإطلالة فاضحة .. اسراء بلجيك بطلة (مسلسل ارطغرل) تستعرض مفاتنها وجسدها بالبكيني الشفاف والخادش !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بإطلالة فاضحة .. اسراء بلجيك بطلة (مسلسل ارطغرل) تستعرض مفاتنها وجسدها بالبكيني الشفاف والخادش !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سقطت الممثلة التركية الشابة إسراء بيلجيك فريسة لجمهورها ومتابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بسبب صورة لها وهي ترتدي البكيني.

وذكرت صحيفة “تريبيون” الباكستانية، أن بيلجيك قررت إيقاف التعليقات على لقطة شاركتها وهي ترتدي البكيني على متن قارب، بعد سيل من الانتقادات والهجوم من المتابعين وأشارت إلى أن نجمة “أرطغرل”، التي أصبحت اسما مألوفا خارج تركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي اكتسبته من تقديم شخصية “السلطانة حليمة”؛ تتلقى في الوقت الحالي تقديرًا واسعا من طبقات الشعب الباكستاني.

وقد أثارت الصورة تعليقات وانتقادات حملت تطاولاً يبدو أنه هو من دفعها لكي تغلق التعليقات، وجاءت الردود على شاكلة: “لماذا يتبع بعض الممثلين الأتراك والباكستانيين الثقافة الغربية؟ ” فيما كتب معلق آخر يبدو أنه تأثر بقوة بشخصيتها المحتشمة في العمل التلفزيوني “أكرهك سلطانة حليمة بعد رؤية هذه الصورة “.