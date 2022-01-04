شاهد .. علامات الساعه تظهر في الإمارات.. وقف لها الشيطان احتراماً.. خليجية تنتقم بطريقة لا تخطر على بال ابليس من شاب وعدها بالزواج ثم تراجع عن وعده؟

انت الان تتابع خبر علامات الساعه تظهر في الإمارات.. وقف لها الشيطان احتراماً.. خليجية تنتقم بطريقة لا تخطر على بال ابليس من شاب وعدها بالزواج ثم تراجع عن وعده؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن رجلًا من جنسية عربية رفع دعوى قضائية ضد امرأة تدعي أنه عرض عليها الزواج،

يتهمها بتهديده عبر إرسالها رسائل صوتية إلى هاتفه بغرض إجباره على تسليمها أموالاً.

ومن جانبها أفادت المرأة أمام المحكمة بأن المدعي خدعها وأوهمها بأنه رجل أعمال وعرض عليها الزواج، فتركت عملها في بلدها بعد أن أقنعها برغبته في الزواج منها عرفياً.



وأضافت أنها فوجئت بعد ما وصلت إلى الإمارات أنه تنكر لها وأخلف وعده بالزواج وتسبّب لها في أضرار مادية وأدبية، ما دفعها إلى كتابة رسائل تهديد له بسبب ما شعرت به من ظلم.

هذا وأدانت المحكمة السيدة وقضت بحبسها شهراً، ووضعها تحت نظام المراقبة الإلكترونية، ومنعها من مغادرة حدود إمارة رأس الخيمة خلال كامل المدة نتيجة تهديدها وابتزازها للمدعي لحمله على تسليمها الأموال.



كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 5000 درهم، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزامها بالرسوم والمصروفات.