شاهد .. بسبب اهانة كبيرة من عادل امام .. فنان شهير اعتزل وتوفي بسكتة قلبية فوراً .. لن تصدق من يكون؟ وماذا فعل به الزعيم؟

انت الان تتابع خبر بسبب اهانة كبيرة من عادل امام .. فنان شهير اعتزل وتوفي بسكتة قلبية فوراً .. لن تصدق من يكون؟ وماذا فعل به الزعيم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتكشف الحقائق يوم بعد آخر عن الكثير من معاناة ومواقف وظروف نجوم الفن وغيرهم من الشخصيات السياسية والصحفية، بعد رحيلهم.

وفي السياق كشفت تقارير صحفية، عن قيام فنان مصري شهير ، بترك مجال التمثيل والتبرأ منه عقب تلقيه إهانة بالغة من الزعيم عادل إمام في إحدى الأعمال التي كانت تجمعهما.الفنان المتبرأ من التمثيل ومختلف مجالات الفن، ينتمي لأسرة فقيرة فوالده كان مزارعا وأمه ربة منزل ولديه 12 شقيقا، رحل في عمر الشباب بسبب إهانة تعرض لها من عادل إمام لم يتحملها فمات بسببها.

إنه الكوميدان الشهير محمد الشروقاي الذي كان يهوى منذ صغره فن الرسم وفي المرحلة الابتدائية لاحظ المدرس موهبته في الدرس، وكان يرسم لزملاؤه الميسورين مقابل الحصول على طعام منهم.. وهذه قصة وفاته:ولد الفنان الراحل "محمد إسماعيل رشوان"، في قرية منشية رضوان بمحافظة الشرقية بمصر، في 16 يناير 1954.

واختار لنفسه اسم محمد الشرقاوي نسبة للفنان جلال الشرقاوي واعترافًا منه بجميله بسبب اختياره للتمثيل في مسرحية من إخراجه، وظهرت موهبته في سن مبكرة من طفولته؛ فكان يمثل ويجمع الأطفال ليشاهدوه، ثم انتقلت أسرته من محافظة الشرقية إلى حي شبرا في القاهرة.

بعد انتقاله إلى القاهرة، لاحظ الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة موهبته وساعده في تنميتها، وأثناء احتفال مدرسته الابتدائية بعيد الأم بطريقة مبتكرة، يصعد كل طفل فوق مسرح صغير ليهدي والدته كلمة أو أغنية، حينها صعد الشرقاوي على المسرح وربط "المريلة" خلف ظهره وفاجئ الجميع بتقليد سوبرمان وقفز من مسافة مرتفعة دون أن يصيبه أذى.

رحل الفنان محمد الشرقاوي في يوم 6 مايو عام 1996 إثر إصابته بسكتة قلبية أدت إلى وفاته عن عمر يناهز 42 عاماً، وذلك بسبب إهانة تعرض لها من الفنان عادل إمام.

وكان الشرقاوي، قد أكد قبل رحيله بوقت قصير جدا، في إحدى حواراته الفنية انه "بعدما نجحت في فيلم الافوكاتو أمام الفنان عادل إمام عرض علي المشاركة مرة أخرى في عمل فني يجمعي بالزعيم".

مضيفا "وبالفعل وافقت فقد كان كل حلمي أن ادعم مشواري بمشاركة الزعيم في أكثر من عمل حتى أنال بعضا من شهرته وانتشاره وخلال تصوير المشهد الأول من الفيلم وبخني عادل إمام بشدة أمام جميع العاملين في البلاتوه".

وسرد الفنان الراحل في حواره، تفاصيل الأزمة والمعاناة التي عاشها نتيجة إهانة الفنان عادل إمام له، قائلاً "انتظرت أن يرد المخرج لي اعتباري أمام الجميع إلا أن المخرج لم تكن شخصيته بالقوة التي تسمح له بمحاسبة نجم بحجم وشهرة عادل إمام فشعرت بالإهانة الأمر الذي جعلني أغادر البلاتوه في تلك اللحظة مرددا :"كرامتي ثم كرامتي ثم كرامتي".

وبعدها اعتزل النجم الراحل الشرقاوي، الفن ودخل في مرحلة اكتئاب شديد، حتى توفي متأثرا بإصابته بصدمة نفسية شديدة في يوم 6 مايو عام 1996 عن عمر يناهز 42 عاماً، ليكون الزعيم عادل إمام سببا في وفاته.

وفي فترة الثمانينيات من القرن الماضي شارك الفنان الراحل في العديد من المسرحيات منها مسرحية الفرسان الثلاثة، وانتقل بعدها للعمل بالسينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله : "أيام الرعب، الصعايدة جم، لولاكي، والأفاكاتو"، وفيلم الأفاكاتو يعد أشهر أعمال الفنان محمد الشرقاوي، إذ جسد دور زوج إسعاد يونس شقيقة عطية، "جسدتها يسرا"، زوجة "حسن سبانخ" عادل إمام في الفيلم.

وقدم ما يقرب من 25 فيلماً سينمائياً أبرزها، الكداب وصاحبه، سرقوا أم علي، عمو فؤاد، لا أله إلا الله، بختك يا أبو بخيت، إفرض المخبر، المياردير، في انتظار مغاوري، والكثير من الأعمال، تألق في العديد من المسرحيات وقدم ما يقرب من 40 عملاً مسرحياً، ومثل الشرقاوي مرتين مع الزعيم، شاركه للمرة الأولى في فيلم الأفوكاتو بطولة النجوم يسرا وصلاح نظمي وعلى الشريف وحسين الشربيني.

والفنان عادل إمام، يعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ عادل إمام حياته الفنية في عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وفي يناير عام 2000 عين سفيراً للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.