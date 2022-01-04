شاهد .. مذيع لبناني وسيم ينهار امام حركات اغراء جريئة من (رانيا يوسف) على الهواء ويقترب ليلتصق بها امام المشاهدين بعد ان فقد السيطرة على نفسه

انت الان تتابع خبر مذيع لبناني وسيم ينهار امام حركات اغراء جريئة من (رانيا يوسف) على الهواء ويقترب ليلتصق بها امام المشاهدين بعد ان فقد السيطرة على نفسه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدم مذيع لبناني على التحرش بالفنانة المصرية رانيا يوسف، اثناء مقابلة تلفزيونية اجراها معها في ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر المذيع الشاب في مقطع فيديو المقابلة، وهو يقترب من الفنانة رانيا يوسف، ويمسك بخصلات شعرها ثم يشمها بنفس طويل.

وردد المذيع خلال شمه لشعر الفنانة المصرية، قائلا: "ممكن اشم رائحة شعرك" وهو يضحك ثم يكرر الشم دون أن يأبه بالمشاهدين أو ينتظر موافقتها على شم شعرها.

وانتهى مشهد التحرش المباشر برانيا يوسف، بقول المذيع اللبناني مبرراً جراءة تحرشه: "رائحة شعرك كاز". فقامت رانيا بنفي ما قاله رغم أن هدفه الواضح كان إيجاد تبرير لما قام به.

وكانت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، ردت قبل ساعات على الانتقادات القاسية التي تطالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل بعضها للدعاء عليها بالمرض والموت، من دون أي رحمة أو سبب لذلك بعد حديثها عن مؤخرتها في تصريح تلفزيوني.

وقالت رانيا عبر صفحتها الرسمية على على فيسبوك: “دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر، وخبر عن قضيه تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين”.

وأضافت: “أمثال هؤلاء موجودين حولنا في كل مكان ولكنهم مثل الفئران يستديرون وراء شاشات الموبايل والكمبيوتر، ويسبون ويشعرون أن من حقهم السب والشتم والحقد الذي يملأ قلوبهم تجاه أي شخص مهما كان”.