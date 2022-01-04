شاهد .. بعد ان خلعت ملابسها الداخلية للعلن .. رهف القنون تصدم الجمهور وتظهر بإطلالة كارثية لم يتوقعها أحد كشفت كل شيء للعلن !!

انت الان تتابع خبر بعد ان خلعت ملابسها الداخلية للعلن .. رهف القنون تصدم الجمهور وتظهر بإطلالة كارثية لم يتوقعها أحد كشفت كل شيء للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش رهف القنون حالة من إثارة الجدل والتي من الواضح أنها سعيدة بها لأنها تجعلها تتصدر الحديث بين رواد السوشال ميديا.

وشاركت رهف القنون صُور جديدة لمؤخرتها التي بدت شبه عارية وهي تجلس على الأرض بوضعيات جنسية مثيرة وارفقت هذه الصُور بتعليق "إذا كان لا يمكنك فعلها..أنا سأفعلها"!

ومنذ أيام كانت أيضاً رهف القنون قد شاركت صُورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة المكون من قطعة واحدة، هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها رهف مثل هذه الصُور إلا أنها في هذه المرة كانت ترتدي مايوه ضيق أظهر تفاصيل جسدها بشكل مقزز على حد رأي الجمه

وقبلها كانت رهف القنون قد شاركت صورة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلة أسفل التنورة.