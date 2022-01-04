شاهد .. بهذه الطريقة الصادمة انتقمت سعاد حسني من عبدالحليم حافظ .. والمفاجأة سبب اختيار العندليب نادية لتكون زوجته!

انت الان تتابع خبر بهذه الطريقة الصادمة انتقمت سعاد حسني من عبدالحليم حافظ .. والمفاجأة سبب اختيار العندليب نادية لتكون زوجته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بالرغم من الحب الكبير والصور التي صدرت للنظرات الرومانسية والغيرة بين هؤلاء الفنانين، إلا أنه خلال العمل لم تكن تلك الأمور على ما يرام بين السندريلا سعاد والعندليب.

فأثناء تصوير فيلم "الخطايا"، دخل الفنان الراحل عبدالحليم حافظ حين طلبه المخرج حسن الإمام بترشيح فنانة لدور حبيبته في الفيلم، فرشح العندليب النجمة نادية لطفي، ليسأله الإمام: ولماذا لا ترشح سعاد حسني، ليرد العندليب قاطعًا: لا نادية لطفي أفضل.

وصول الأمر إلى السندريلا التي كانت تعشق العندليب لمجرد سماع صوته دون أن تراه، فلم تتأثر برفض عبدالحليم حافظ لها لأنها كانت في فترة عمل نشطة وتنهال عليها العروض الفنية، لكن لم تنسي القصة أبدًا.

في سنة ١٩٧٢ تعاقد العندليب على مسلسل لإذاعة الشرق الأوسط بعنوان "أرجولك لا تفهمني بسرعة"، ورشح بنفسه سعاد حسني لتكون بطلة المسلسل أمامه، واتصل بها ليخبرها بذلك، وأبدت موافقتها المبدئية إلا أن يرسل لها القصة وتقرأ السيناريو.

حينها أعلن عبدالحليم حافظ عبر الصحف والمجلات الخبر، وفي الحوار إذاعي عن أن البطلة هي السندريلا، إلا أنه بعد أيام قليلة اعتذرت سعاد في آخر لحظة بحجة مشاغلها السينمائية وعدم توافر الوقت الكافي، ليقوم باستبدالها بالفنانة نجلاء فتحي، لكن الموقف اعتبر تعويض للسندريلا