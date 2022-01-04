شاهد .. كانها ملاك على الأرض.. اتفرج ظهور والدة نانسي عجرم لأول مرة .. سحرت وخطفت الأنظار عن ابنتها بجمالها الذي لا مثيل له .. لن تصدق الشبه الكبير بينهما؟ (صور)

انت الان تتابع خبر كانها ملاك على الأرض.. اتفرج ظهور والدة نانسي عجرم لأول مرة .. سحرت وخطفت الأنظار عن ابنتها بجمالها الذي لا مثيل له .. لن تصدق الشبه الكبير بينهما؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي )

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار وظهرت بفستان زهري طويل، وغنت لشقيقها وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة لون عيونك.

وشاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصورة برفقة والدتها من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم.



وظهرت والدة نانسي عجرم في الصورة، مرتدية فستان لونه بيج، مفتوح من الأعلى، ومزين باللون السلفر.



وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لـ نانسي عجرم وهي ترقص مع ابنتها بحفل الزفاف، وآخر وهي تغني بالحفل أغنية “سلامات”.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.