شاهد .. بشكل مختلف تماماً عن السابق .. دنيا سمير غانم لأول مرة تحتفل بعيد ميلادها مع شقيقتها إيمي .. لن تتوقع الإطلالة الجديدة والمفاجأة في المكان (اتفرج )

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 10:00 مساءً | (مايا)

احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد مولدها الـ37، مع أختها إيمي، بطريقة مختلفة، عبر أداء مناسك العمرة في السعودية.

وعبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، نشرت دنيا صورة تجمعها بشقيقتها إيمي من داخل المسجد الحرام، شكرت من خلالها جمهورها الذي عايدها، وقالت: “شكرا لكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي”.