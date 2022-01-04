شاهد .. هل تذكرون نجمة ذا فويس كيدز الجميلة.. هيا حازم.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد مرور 6 سنوات من البرنامج ؟(صور)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون نجمة ذا فويس كيدز الجميلة.. هيا حازم.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد مرور 6 سنوات من البرنامج ؟(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/04 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لإحدى مشتركات برنامج دا فويس كيدز هيا حازم التى أطلت بفستان عروس مما تسبب في جدل كبير، لأنه لم يمر سوى 6 سنوات فقط على عرض البرنامج.

الامر الذي أثار تساؤل الجمهور عن حقيقة زواجها خصوصا أنها مازالت صغيرة على الزواج فهي تبلغ من العمر 19 عامًا على أقصى تقدير.



إلا أنه بعد التدقيق في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر “إنستجرام” والذي يتابعه ما يقارب 301 ألف

مشترك اتضح أن هيا اتجهت نحو عالم الموضة والأزياء مستغلة جمال ملامحها وقوامها الممشوق .