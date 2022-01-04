شاهد .. باكل فول وطعمية عشان ما آخدش جنيه واحد منها.. شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة بخصوص وضعه بعد تعافيها؟ تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر باكل فول وطعمية عشان ما آخدش جنيه واحد منها.. شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة بخصوص وضعه بعد تعافيها؟ تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/05 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

حل الفنان وائل عبد العزيز ضيفاً على تلفزيون اليوم السابع فى واحدة من حلقات برنامج الوش التانى.

الذى تقدمه الزميلة منة يحيى، وتحدث وائل خلال اللقاء عن علاقته بشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحاً أسباب الخلاف الذى نشب بينهما.



كما تحدث عن فترة مرضها ووقفه بجانبها خلال هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لم يفارقها ولو يوم واحد اثناء تواجدها فى المستشفى سواء داخل أو خارج مصر.

من ناحية أخرى، تحدث وائل عبد العزيز عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية لما يقرب من عامين ونصف، مشيراً إلى أن مشاكله مع شقيقته هى سبب تعطيله،

خاصة وأن اسمه عندما ارتبط بياسمين عبد العزيز ضره فنياً بشكل كبير.

كما أوضح أن خصومها داخل الوسط الفنى لا يرغبون فى العمل معه،

مما ساهم فى تعطيل مسيرته الفنية، مؤكداً على ان لديه الكثير حتى يقدمه فى عالم الفن، ولكن ينتظر الفرصة الحقيقية.

وكان وائل تحدث خلال اللقاء عن بعض الأزمات المادية التى يتعرض لها، مؤكداً على أنه لا يطلب أى مساعدات مادية من شقيقته، حتى فى الأيام التى تمر عليه ولا يأكل فيها سوى فول وطعمية.