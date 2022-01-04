شاهد .. (إزاي بتصلي وتقري قرآن وتمثلي مشاهد جريئة؟!) .. اتفرج الرد المرعب والصادم من نادية الجندي

انت الان تتابع خبر (إزاي بتصلي وتقري قرآن وتمثلي مشاهد جريئة؟!) .. اتفرج الرد المرعب والصادم من نادية الجندي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إزاي بتصلي وتقري قرآن وتمثلي مشاهد جريئة؟ سؤال وجهه أحد المتابعين للفنانة نادية الجندي خلال لقاء قديم لها في برنامج ساعة صفا الذي كانت تقدمه صفاء أبو السعود على قناة art.

وردت نادية الجندي قائلة: "والله أولاً بشكره أنه يثنيني بأني محافظة وده طبعاً نعمة من ربنا أما حكاية إني انابصلي وأنه ده له علاقه بعملي انا شخصيا بعتبر العمل عبادة أولاً وبعدين انا ماعتبرش الفن حرام يعني أننا بأدي واجب لربنا شيء أما عملي أنا عملي كذا ده شغلي ودي مهنتي.

وخاضت الفنانة نادية الجندي رحلة طويلة من الكفاح قدمت خلالها للسينما عشرات الأفلام المميزة وكذلك خاضت تجربة الدراما بأكثر من عمل حققت نجاحا كبيرا وتنوعت فيها أدوارها كما عودت جمهورها.

وكانت أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وغيرهم.