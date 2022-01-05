شاهد .. تفاصيل ادهشت كل الاردنيين.. نور غسان تضع زوجها الوليد مقداد في موقف محرج في عيد ميلاده.. لن تصدق كيف تصرفت؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر تفاصيل ادهشت كل الاردنيين.. نور غسان تضع زوجها الوليد مقداد في موقف محرج في عيد ميلاده.. لن تصدق كيف تصرفت؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/05 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

قبل يومين احتفلت عائلة مؤسس قناة طيور الجنة​ ​خالد مقداد​ بعيد ميلاد ابنها اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ الـ 22.



وفي البداية ذهبت والدته مروة حماد برفقة ابنها "عصومي" الى المتجر واشتريا الهدايا لـ الوليد، وبعدها اجتمعت العائلة وذهبت الى منزل نور ووليد للإحتفال بالمناسبة وقد قدمت له الهدايا.

في حين بدا من اللافت عدم تقديم نور هدية لزوجها، لكن ربما أرادت ان تحتفظ بخصوصية هذا الأمر وأهدته عندما تم ايقاف تصوير الفيديو الذي وثّق المناسبة.



هذا وقد نال فيديو عيد الميلاد عدد كبير من المشاهدات على يوتيوب.