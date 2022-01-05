شاهد .. بحزن شديد.. كورونا ينخر الوسط الفني المصري من جديد.. هل يكون مصير هنا الزاهد وزوجها نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز؟

انت الان تتابع خبر بحزن شديد.. كورونا ينخر الوسط الفني المصري من جديد.. هل يكون مصير هنا الزاهد وزوجها نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/05 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، داعية كل من التقى بهما في الفترة الماضية

إلى أخذ الاحتياطات الكاملة والخضوع لفحص كورونا وكتبت زاهد على “فيسبوك”: “أنا وأحمد ايجابي كورونا، اي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه”.

واجتمع الثنائي مؤخرا في مسرحية بعنوان “جوازة معفرتة” التي عرضت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركهما في البطولة، محمد أنور، بيومى فؤاد.



وكانت اعلنت الممثلة المصرية هنا الزاهد عن مفاجأة تجمعها بالفنان المصري تامر حسني.

وقالت هنا الزاهد في تصريخات صحفية

انها تعاقدت رسمياً على بطولة فيلم تامر حسني الجديد، وأنها تُجري حالياً بروفات على دورها استعداداً لتصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن ناحية اخرى، كانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مسربة للممثلة المصرية هنا الزاهد قبل خصوعها لعمليات تجميل.



وتداول المتابعون الصور بكثرة وعلقوا على حجم التغيير الكبير الذي أحدثته هنا الزاهد بوجهها بعد عمليات التجميل،

وأشاد البعض الآخر بجمالها ونضارتها خصوصاً بعد أن غيّرت لون شعرها من البني الداكن الى الأشقر الفاتح.

هذا وكانت فجرت هنا الزاهد اعترافات مفاجئة عن زوجها أحمد فهمي وكشفت أنه ليس فارس أحلامها ولا يوجد أي مواصفات به كالتي كانت توقعها.



وقالت هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي في مقابلتها الأخيرة:

“أنا قولت مش عايزاه ممثل..وكل حاجة قولت مش عايزاها لقيتها مش موجودة في أحمد…أنا زمان كنت بقعد أحط مواصفات طلعت الحاجات دي كفتة..مفيش جاجة من اللي قولت عايزاها موجودة في أحمد”.



واضافت هنا إلى أن أحمد في فترة الخطوبة كان غيوراً جداً وسبب لها الكثير من المشاكل وفي أول زواجهما كان يدخل في مشاكل ومن بينها السجال الذي قام به مع متابع وشتمه بسبب سخريته من ملابسها.