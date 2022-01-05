شاهد .. مودل روز تسير على خطى ميا خليفة .. فقدت عقلها وأظهرت صدرها بكل وضوح وبشكل فاضح!!

انت الان تتابع خبر مودل روز تسير على خطى ميا خليفة .. فقدت عقلها وأظهرت صدرها بكل وضوح وبشكل فاضح!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الازياء السعودية، ​مودل روز​ الجمهور والمتابعين، عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بمقطع فيديو حديث لها.

وظهرت مودل روز في مقطع الفيديو، بحمالة صدر ضيقة باللون البنفسجي مع قطعة قماش قصيرة بنفس اللون، فيما تركت منطقة البطن مفتوحة، الأمر الذي أثار غضب الكثير من المتابعين.

كما وثق الفيديو الذي تداولته حسابات نشطة في السوشيال ميديا، الشابة السعودية وهي تستعرض جسمها والمناطق المكشوفة بجرأة شديدة أمام الكاميرا.

وتطرق العديد من المتابعين إلى حمالة صدر عارضة الأزياء السعودية، التي بدت ضيقة، حتى كاد صدرها يخرج منها.

واعتبروا البعض الآخر أن مودل روز اكتسبت في الأونة الاخيرة وزنا اضافيا أبرز انوثتها ومفاتنها، ونتيجة لذلك أصبح الفستان ضيقاً على جسدها.