شاهد .. رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة يخرج عن صمته ويدلي بتصريحات مثيرة حول سبب زياراته المتكررة للفنانة مي عز الدين

انت الان تتابع خبر رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة يخرج عن صمته ويدلي بتصريحات مثيرة حول سبب زياراته المتكررة للفنانة مي عز الدين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يعد من أحد أبرز الأسماء الذي حظي باهتمام واسع محلياً وعربياً، خصوصا بعد ارتباطه بنجمة الشاشة ياسمين صبري، وقبلها الفنانة هيفاء وهبي.

وكان قبل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري، قد تعرض رجل الأعمال أحمد أبو هشيم للعديد من الشائعات حول ارتباطه بعدد من الفنانات، أبرزهن مي عز الدين.

كان هذا قبل سنوات، حيث يبدو أن زيارات رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين في تلك الفترة لفتت أنظار الكثير، حتى أن البعض ذهب إلى أن هناك علاقة عاطفية تجمع بينهما، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أحمد أبو هشيمة.

ليخرج حينها أبو هشيمة ببيان صحفي ينفي خلاله ما تردد عن وجود علاقة عاطفية تجمع بينه وبين مي عز الدين، وأن كل ما بينهما لاتتعدى حدود علاقة الصداقة فحسب.