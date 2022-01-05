شاهد .. (كان يندمج مع المشاهد الفاضحة وكأنها حقيقية وليست تمثيل) .. أشهر راقصة مصرية تكشف كواليس صادمة من حياة الفنان أحمد زكي وتعترف أنها دخلت المستشفى بسبب قبلته الساخنة.. فمن تكون؟؟

انت الان تتابع خبر (كان يندمج مع المشاهد الفاضحة وكأنها حقيقية وليست تمثيل) .. أشهر راقصة مصرية تكشف كواليس صادمة من حياة الفنان أحمد زكي وتعترف أنها دخلت المستشفى بسبب قبلته الساخنة.. فمن تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الراقصة “دينا”، أنها أعتزلت المشاركة في أي مشاهد ساخنة تتضمن قبلات، لأن تلك القبلات تكون حقيقية وليست تمثيل.

وأعترفت الراقصة “دينا” في برنامج (الحكم)، إن قبلة أحمد زكي في فيلم “استاكوزا” كانت عنيفة جدًا حتى أنها بسببها نزفت من شفتها السفلية.

وكما هو الحال في معظم انتاجات السينما وخاصة الحديثة، فقد كانت الكثير من أفلام “أحمد زكي” لا تخلْو المشاهد الساخنة التي تحتوي على قبلات وأحضان، وقد أشتكت العديد من الفنانات اللواتي شاركن أحمد زكي في أعماله من اندماجه خلال تأدية تلك المشاهد.

أحمد زكي هو ممثل مصري ولد في 18 نوفمبر 1946 وتوفي في 27 مارس 2005 تاركا المئات من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

وقدم أحمد زكي 56 فيلما، وتقديرا لهذه الأعمال وبالتحديد في عام 1996 خلال الاحتفال بمئوية السينما العالمية فقد اختار السينمائيون ستة أفلام قام ببطولتها أو قد شارك فيها ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما حصل الراحل على عدة جوائز وتكريمات من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

وتوفي أحمد زكي بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان حينها مازال يقوم بتصوير فيلم “حليم” الذي كان آخر أفلامه، وقد تم عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006