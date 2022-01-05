شاهد .. اجرأ إطلالة على الكرة الارضية.. النجمة كورتني كارداشيان .. تنشر صور ناريه بملابس صارخة وبدون فيلتر؟

انت الان تتابع خبر اجرأ إطلالة على الكرة الارضية.. النجمة كورتني كارداشيان .. تنشر صور ناريه بملابس صارخة وبدون فيلتر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/05 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان صوراً جديدة لها بالبيكيني بدون فيلتر، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.



كورتني التقطت الصور في منزل والدتها كريس جينر في بالمز سبرينغ والعديد من المتابعين شكروا كورتني البالغة من العمر 42 عاماً،

على نشر هذه الصور لتساعد الجميع على تخطي الخجل أجسامهم، كما أشاد العديد من المتابعين بكورتني لتصالحها مع نفسها ومع طبيعتها بعيداً عن الفيلتر والتصنع.



الصور التي نشرتها كورتني تخطت كبسات الإعجاب عليها المليون و200 ألف خلال ساعة واحدة فقط على نشرها.



لكن المفاجئ أن كورتني حذفت هذه الصور عن صفحتها، ولم يُعرف سبب قيامها بذلك.

يعتذر () عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.