شاهد .. مؤلم جداً .. القيصر كاظم الساهر يتلقى اخبار صاعقة مع بداية السنة الجديدة وانباء عن تدهور كبير في حالته

انت الان تتابع خبر مؤلم جداً .. القيصر كاظم الساهر يتلقى اخبار صاعقة مع بداية السنة الجديدة وانباء عن تدهور كبير في حالته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في بداية العام ٢٠٢٢، خسر الفنان العراقي كاظم_الساهر شقيقه الأكبر علي جبار.

كاظم لم يعلن الخبر بنفسه، بل تولى المهمة شقيقه حسين جبار، ونشر صورة كتب عليها: (بشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا اليه راجعون) كما كتب حسين تعليقًا:

(شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله..إنا لله وإنا إليه راجعون) أسرة (الجرس) تتقدّم بأحر التعازي لكاظم وعائلة الفقيد.