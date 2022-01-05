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شاهد .. مؤلم جداً .. القيصر كاظم الساهر يتلقى اخبار صاعقة مع بداية السنة الجديدة وانباء عن تدهور كبير في حالته

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الرياض - روايدا بن عباس - في بداية العام ٢٠٢٢، خسر الفنان العراقي كاظم_الساهر شقيقه الأكبر علي جبار.

 

كاظم لم يعلن الخبر بنفسه، بل تولى المهمة شقيقه حسين جبار، ونشر صورة كتب عليها: (بشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا اليه راجعون) كما كتب حسين تعليقًا:

 

 

(شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله..إنا لله وإنا إليه راجعون) أسرة (الجرس) تتقدّم بأحر التعازي لكاظم وعائلة الفقيد.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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